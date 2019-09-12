Dizilerin birer birer başlaması ile birlilkte tüm dizi takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezon Eylül ayının son haftasında ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezon da aynı şekilde Eylül ayının son haftalarına doğru ekranlara gelmesi bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A 3 YENİ TRANSFER

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna dahil olduğu öğrenilen Naz Elmas, dizinin setinden ilk karelerini paylaştı. Naz Elmas, diğer bir transfer Burak Sergen ile birlikte dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yla buluştu. Buluşan üçlü, sette böyle poz verdi. Naz Elmas, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.