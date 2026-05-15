  • ESÖNDER, minyatür sanatını yeni nesillerle buluşturdu
ESÖNDER, minyatür sanatını yeni nesillerle buluşturdu

Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER) tarafından düzenlenen “Minyatür Atölyesi”, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Hanım mezunlara yönelik yapılan programda katılımcılar, minyatür sanatını yakından tanıma ve uygulama yapma imkânı buldu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 15:08
Türk-İslam sanat geleneğinin önemli dallarından biri olan minyatür sanatı; geçmişte özellikle el yazması eserlerde kullanılan, olayları, şehirleri ve günlük hayatı detaylı biçimde anlatan özel bir resim sanatı olarak biliniyor. Yüzyıllardır süregelen bu sanat, estetik anlayışı ve ince işçiliğiyle kültürel mirasın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Minyatür Sanatçısı Esra Er'in eşliğinde gerçekleşen atölyede; minyatür sanatının temel teknikleri, kullanılan malzemeler ve geleneksel motifler üzerine çalışmalar yapıldı. Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

Samimi ve verimli bir ortamda geçen etkinlikte katılımcılar, geleneksel sanatlarla buluşmanın kendileri için kıymetli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, kültür ve sanat çalışmalarının gençlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızla bağ kurmasını önemsiyoruz. ESÖNDER olarak akademik çalışmaların yanında kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, geleneksel sanat atölyelerinin önümüzdeki süreçte farklı branşlarla devam edeceği belirtildi.

