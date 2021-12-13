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Yaşam

''Esrarengiz fare'' yavruları görüntülendi

Ağrı Dağı'nın soğuk sularında yaşayan ve halk arasında 'esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunu yavruları, sulak alanlarda yüzerken görüntülendi.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:39
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Geçmişte kürk üretimi maksadıyla komşu ülkelerdeki çiftliklere getirilen ve bir süre sonra bu çiftliklerden kaçarak Iğdır'a yerleşen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı bünyesindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde yer alan buzullar ve kar örtüsünden beslenen yöredeki sulak alanlar, su maymunlarına yaşam alanı sunuyor.

Her yıl sonbahar aylarında doğan su maymunu yavruları, bu sulak alanın farklı bölgelerine yayılıyor.

Son üreme dönemiyle dünyaya gelen ve sulak alana yayılan su maymunu yavrularından bazıları Anadolu Ajansı (AA) ekibince yüzerken görüntülendi.

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