İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7891
  • EURO
    20,1902
  • ALTIN
    1137.57
  • BIST100
    4955.64
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eşsiz kış manzarası: Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Yaşam

Eşsiz kış manzarası: Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Eşsiz kış manzarası: Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
ABONE OL

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmekte.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır'da 8, Erzurum'da 14, Ağrı ve Bayburt'ta 12, Ardahan'da 21, Kars'ta 15, Tunceli'de 4 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise; Palandöken Kayak Merkezinde 32, Konaklı Kayak Merkezinde 14 ve Bayburt Kop Kayak Merkezinde 13 santimetre olarak ölçüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.