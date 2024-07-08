Et yiyen çekirge görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bal kovanları arasında dev etçil çekirgeye rastlandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bal kovanlarına bakmaya giden Mehmet Şekerci, kovanların arasında dev bir çekirge olduğunu fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, cep telefonu ile çekirgenin fotoğraflarını kaydettikten sonra tekrardan doğal ortamına bıraktı