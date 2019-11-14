ETİ Karam Gurme çekilişine yoğun ilgi gösteriliyor. ETİ Karam Gurme çekilişi ne zaman? Karam Gurme haz ödülü nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Karam Gurme Haz Ödülü kampanyasında bir çifte Madonna Paris Konseri, bir çifte Maldivler tatili, 3 kişiye Leica Camera Vlux Explorer Kit, 10 kişiye Samsung 55'' QLED Tv ve 1 yıllık Dijitürk Filminin Yıldızı Paket üyeliği, 3 kişiye 10.000 TL değerinde SETUR hediye çeki, 3 kişiye 10,000 TL değerinde BEYMEN hediye çeki verilecek. ETİ Karam Gurme çekilişine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ETİ KARAM GURME ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekiliş 08.01.2020 tarihinde saat: 11:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

KARAM GURME HAZ ÖDÜLÜ NEDİR?

Karam Gurme Haz Ödülü bir çifte Madonna Paris Konseri, bir çifte Maldivler tatili, 3 kişiye Leica Camera Vlux Explorer Kit, 10 kişiye Samsung 55'' QLED Tv ve 1 yıllık Dijitürk Filminin Yıldızı Paket üyeliği, 3 kişiye 10.000 TL değerinde SETUR hediye çeki, 3 kişiye 10,000 TL değerinde BEYMEN hediye çeki verilecek.

KARAM GURME ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI NELER?

Bu kampanya Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 11.07.2019 tarih ve 58259698-255.01.02-E.6358 sayılı izni ile 10.09.2019(Saat:00.01)-31.12.2019(Saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Eti Karam Gurme ürünü satın aldıklarında ürün içerisindeki şifreyi ad, soyad, adres, telefon, e-posta bilgileriyle birlikte www.karamgurmehazodulu.com (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana girenlere her şifre için 1 çekiliş hakkı verilecektir.

Katılımda şifre ve ad-soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

KARAM GURME ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Çekiliş sonuçları 13.01.2020 tarihinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler; 28.01.2020 tarihine kadar, yedek talihliler 12.02.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar.