Ev kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Ailesinin vermeye razı olmadığı Kaya, ekim ayında Afşin ile kaçtı. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Ferhat Kaya (22) kız kardeşini kaçıran Afşin’in evini yakmaya karar verdi. Yanına kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim’i (19) de alan Kaya, akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin alarak, Afşin’in evine gitti. Etrafa benzin döken zanlılardan Kaya, daireyi ateşle verdi. Çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişinin kıyafetleri tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınırken, saldırganlar hastaneye götürüldü. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Ferhat Kaya, D.K. ve Şeymuz Sevim, yoğun bakıma alındı. 20 gün boyunca tedavi gören 3 kişi, taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaya, D.K. ve Sevim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.