Evde bakım maaşı parası yatan iller 2019 Evde bakım zamlı maaşları ne kadar alma şartları neler

Evde bakım maaşı alan vatandaş google üzerinden; 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2019 zamlı evde bakım maaşları ödemeleri yapıldı mı? Evde bakım maaşı alma başvuru şartları neler? Kimler evde bakım maaşı alabilir? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılan konular arasında. Ocak ayının ortasına gelinmesiyle evde bakım maaşları gündemde yer alıyor.Engelli hasta ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor. 2019 yılında yapılan zamlarla bu ay maaşlarında artış olacak engelli hasta bakım maaşı alan vatandaşı yüzü gülecek. Evde bakım maaşı almanın iki yolu var. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2019 yılı zamlı tutarları...

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere Devlet evde bakım aylığı ödüyor. Bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen evde bakım aylığı yeni yılda yapılan zamla değişiklik göstermekte. Evde bakım maaşı 2019 yatan iller ile ilgili listeyi bu haberimizde derledik. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bu ay zamlı yatacak. 2019 Ocak ayı evde bakım maaşlarının ocak ayının 15'inden sonra tüm illerde zamlı haliyle yatması bekleniyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam geldi. Evde hasta engelli bakımı maaş zamları ile ilgili ayrıntılara ve ödemelerin yapıldığı tarih ile ilgili yeni gelişmelere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2019'DA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019 yılı asgari ücrete zam yapıldı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte evde bakım ücretleri gündemde. Asgari ücretten sonra evde bakım maaşlarına düzenleme yapıldı. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam geldi. Evde bakım maaşları bin 315 lira oldu.

OCAK 2019 Evde Bakım maaşı yatan illerin listesini aşağıdan görebilirsiniz.

1- Kırklareli 2- Sakarya 3- Tokat 4- Amasya 5- Antalya 6- Edirne 7- Aksaray

EVDE BAKIM MAAŞI 2019 DOĞUM YILININ SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ



0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,



1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,



2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,



3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,



4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.



Evde Bakım Parası Kimlere Verilir: Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.



Evde Bakım Ücreti Alma Şartları Nelerdir: Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması



1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.



Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.



2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.



3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes, evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 27 lira maaş bağlanıyordu. 2018'de bu rakam bin 68 lira oldu. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabiliyor.

Evde bakım maaşı almanın şartları



Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaca değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.



Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartlar yerine getirilmeli. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuruda çok fazla belgeye ihtiyaç yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

Evde bakım maaşı için başvuru nasıl yapılır?



Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.



İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.



Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.



65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

Evde bakım maaşı için şartlar



- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek.



- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun (606.95 TL/ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015) bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)



- 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşı kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967,27 TL’dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu;



– Raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL

– Raporu yüzde 70’den yukarı olanlar bin 845 TL



2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018



– 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL,

– 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179 TL



Başvuru Şartları



Başvuruda İstenilen Belgeler



- Özürlü ve bakıcı olarak yazılan kişinin kimlik fotokopileri.



- Devlet Hastanelerinden alınan ağırlı özürlü olduğunu gösterir özürlü sağlık kurulu raporu veya fotokopisi



- Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf.



- Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.



- Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı.



- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı



Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?



Başvurunun SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben, özürlü ve ailesi hakkında, sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog unvanına sahip en az üç kişiden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametinde ve ikamet adresinde yaşamıyorlarsa fiilen yaşadıkları yerde gerekli incelemeleri yaparak bakım raporu hazırlar. Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, acil durumlar haricinde, yukarıdaki belgelerin SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşması ile başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sıralaması yapılır. Başvurunun sonuçlanması, normal süreçte 3-6 aylık bir süre aldığı belirtilmektedir.



Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Tutarı Ne Kadar Ödenmektedir?



Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımı her bir engelli için her ay 10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir (Aylık Katsayıx10.000=830.84 TL./ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015)



Araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, hedefi, yöntemi, kullanılacak ölçekler, süresi, kaynakçası, etik kurul kararı, kuramsal çerçevesi, nerede yapılacağına ilişkin bilgileri içeren dosyayla birlikte araştırmanın yapılacağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Başvuru İl Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra bu dosya İl Müdürlüğü görüşünün de eklenerek Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.