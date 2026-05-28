  Evde başlayan gerginlik feci sonla bitti! Annesinin sevgilisini öldürdü
Evde başlayan gerginlik feci sonla bitti! Annesinin sevgilisini öldürdü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, 21 yaşındaki Hüseyin K., annesiyle birlikte yaşamasına tepki gösterdiği 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K. tarafından tabancayla vurulan Gökgöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet büro ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 11:02
Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz birlikte yaşadığı sevgilisinin oğlu 21 yaşındaki Hüseyin K. ile annesiyle birlikte yaşamasına tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığan Gökgöz'ü gören Hüseyin K. olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hacı Hasan Gökgöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

  • anne
  • cinayet
  • tartışma
  • aile faciası

