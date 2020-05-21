Evde bayram namazı kılınır mı? İşte bayram namazı şartları

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:41 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 18:41

Evde bayram namazı kılınır mı? sorusunun yanıtı, Ramazan bayramı öncesi Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Müslümanlar bu sene camilerde bayram namazı kılınamayacak olmasının hüznünü yaşıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında bayram namazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı öncesi Evde bayram namazı kılınır mı? konusu araştırılıyor. Diyanet'in belirlediği bayram namazı şartlarında evde bayram namazı ile ilgili detaylar da yer alıyor. İşte bayram namazı şartları

Diyanet, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" açıklamasında bulundu. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramında camilerde cemaatle bayram namazı kılınamayacak. Bayramın nuru olan bayram namazı evde kılınır mı?

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Evde bayram namazı kılınamaz. Bayram namazı kılmak için halka açık yerde herkesin bayram namazının kılındığını bilmesi gerekir. Bu nedenle evde bayram namazı kılınmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.

Diyanet, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl camilerde bayram namazının kılımayacağını duyurdu. Bayram namazı kılamayanlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Diyanet, 'Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır' ifadeleri yer verdi.

Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanacağını da açıklandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, salgın gölgesinde yapılacak bayramlaşma ve bayram namazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘BAYRAMI KISITLAMALARLA YAŞAYACAĞIZ’

Sayar, salgın nedeniyle camilerde cuma ve teravih namazlarının kılınamadığını hatırlatarak, “Bayramlar hem dini hayatımızda hem toplumsal hayatımızda çok önemli yeri olan, paylaşmanın, bölüşmenin, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın yaşandığı, dostların birbirleriyle görüştüğü, dargınların barıştığı çok önemli zaman dilimleri. Bunları yine yaşamaya çalışacağız; ama bazı kısıtlamalarla yaşayacağız” dedi.

‘FİİLİ UYGULAMA CEMAATLE KILINMASIDIR’

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

* Peygamber Efendimiz bayramda çocukların, gençlerin, hanımların bayram namazına iştirakini istemiş ve bunu temin etmiş ve bayram namazları daha çok sahrada ‘namazgah’ dediğimiz yerlerde kılınmış.

* Hazreti Peygamber’den bugüne de fiili uygulama bayram namazlarının cuma namazlarında olduğu gibi hep cemaatle kılınmasıdır.

Hanefi mezhebine göre cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir.

* Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur’an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler.

* Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı’ kılarlar.

* ‘Kuşluk duha namazı’ zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar.

Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Sayar, “İsteyen kardeşlerimiz, özellikle Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşle de amel edebilirler” dedi.