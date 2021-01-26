Evde çıkan yangın kümese sıçradı 400 tavuk telef oldu

AA 26 Ocak 2021 Salı 16:36 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:23

Akkuş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılelma Mahallesi Kuyumcular mevkiinde Yılmaz Arslan'a ait 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, evin bahçesinde bulunan kümese sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ile kümes kullanılamaz hale geldi.

1500 tavuğun bulunduğu kümeste 400 tavuğun yanarak telef olduğu, 780 koli yumurta ile 2 ton yemin de yandığı belirtildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, olay yerine giderek ev sahibi Yılmaz Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Demirci, aileye başta konaklama olmak üzere ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Arslan ise olay sırasında eşini hastaneye götürdüğünü ve durumu komşularının telefonla arayarak haber verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"2012 yılından bu yana geçimimi buradaki kümesten sağlıyordum. Yangın sonucu evim ve kümesim kullanılmaz hale geldi. Kümeste 400 tavuğum telef oldu, 780 koli dağıtıma hazır yumurta ve 2 ton yem yandı. Eve döndüğümde artık yapacak bir şey kalmamıştı, çok üzgünüm."