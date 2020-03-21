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Yaşam

'Evde kal' çağrısına uymadılar! Ulu Camii'nin önünü doldurdular

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara yaptığı, 'Evde kal' çağrısına Diyarbakır'da uyulmadığı gözlendi. Kentin sembol yerlerinden biri olan tarihi Ulu Camii önündeki banklarda yan yana oturan onlarca yaşlılardan kimisi 'markete çıkmak' için kimisi de 'hava almak' için dışarı çıktığını söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:30
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de alınan sıkı önlemler sürerken, Sağlık Bakanlığı virüsün bulaşıcılığı nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparak, mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği önerildi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısı ülke genelinde bazı yerler hariç etkili olurken, çağrıya uyulmayan yerlerden biri de Diyarbakır oldu. Güne güneşli havayla başlayan kent sakinleri, öğle saatlerinde soluğu dışarıda aldı. Koronavirüs salgının en çok tehdit ettiği yaşlıların, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önündeki banklarda oturmaları dikkat çekti. Banklarda hiçbir tedbir alınmadan yan yana oturan yaşlılar, 'hava almak' için dışarı çıktıklarını anlattı.

Alışveriş için dışarı çıktığını anlatan Tarık Hanazay (60), Ulu Cami önünde biraz oturduktan sonra evine döneceğini söyledi. Hanazay, "Markete alışveriş yapmak için çıktım. Buradan kalktıktan sonra evime gideceğim. İnsanlar arasında mesafe olması gerekiyor" dedi.

Kızıyla hava almak bugün dışarıda olduğunu ifade eden Ekrem Dalgın (53) "Maalesef kurallara uyulmuyor. Oysaki harfiyen uyulması gerekir. Dünya etkilenmiş, biz az etkilenmişiz. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.

Yaşlılar, çevredekilerin uyarılarının ardından oturdukları banklarda aralarına mesafe bıraktı. 

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