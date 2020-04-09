Evde maske nasıl yapılır? Evde kolay maske nasıl dikilir? Evde kolay maske yapımı!

09 Nisan 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:12

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Bundan dolayı maske taleplerinde yaşanan artış nedeniyle bulunması zorlaştığından vatandaşlar "Evde maske nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Kendi imkanlarıyla ve evdeki malzemelerle maske dikmek isteyen vatandaşlar "Evde maske nasıl yapılır, Evde kolay maske nasıl dikilir?" sorularına yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Hal böyle olunca; maske satın almanın dışında evde maske nasıl yapılır, evde maske nasıl hazırlanır gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Buna göre; evde maske nasıl yapılır? Evde maske nasıl hazırlanır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünyaya yayıldı. Corona virüs salgınını için birçok alanda tedbirler alınıyor. Yeni gelen maske zorunluluğundan dolayı vatandaşlar evde maske yapımının ayrıntılarını araştırıyor. Peki evde maske nasıl yapılır? Uygun maliyetle ve evdeki malzemeler kullanılarak kolayca maske yapılabilir. Eski bir tişörtten ya da artık kumaşlardan dikilen maskeler salgından sizleri koruyacaktır.

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Tişörtten maske yapımı

Tişörtün orta kısmından dikdörtgen şeklinde bir parça kesin ve boyuna olacak şekilde ikiye katlayın.

Katladığınız kumaşın iki kenarına da eşit sayıda kesikler atın.

Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kumaş kesin.

Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağcığı da aralarından geçirin.

Bitince bağları düğümleyin ve ipleri başınızın arkasından bağlayın.

KAĞIT HAVLU İLE MASKE NASIL YAPILIR?

Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlamanız gerekiyor. Daha sonra ise zımbalamak için kenarlarından kıvırmalısınız.

Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da yapmanız gerekiyor.

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

KUMAŞ İLE MASKE YAPIMI

Polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekiyor. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.

Eğer ameliyat maskesi bulmakta zorlanıyorsanız evdeki malzemelerle kolaylıkla maske yapabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız maskeyi çamaşır makinesinde yıkayarak tekrardan kullanabilirsiniz.

-Evde maske yapmak için ilk olarak pamuk kumaşı 2 karış boyundada kesin ve ikiye katlayın.

- Ardından 85-90 santim uzunluğunda iki adet şerit kesin.

- İkiye katladığınız parçayı ütüleyerek 3 adet pile yapın.