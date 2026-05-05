İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,223
  • EURO
    52,9088
  • ALTIN
    6629.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Evde piton paniği! Ordu'da bulundu Giresun'a gönderildi
Yaşam

Evde piton paniği! Ordu'da bulundu Giresun'a gönderildi

Ordu'da bir evde ele geçirilen piton, Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 14:34 - Güncelleme:
Evde piton paniği! Ordu'da bulundu Giresun'a gönderildi
ABONE OL

Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, bir kişinin elinde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen ve evde beslenmesi yasak hayvanlar listesinde bulunan bir cins yılan olduğu belirlendi.

Adrese giden ekipler, pitonu plastik bir kutunun içine koydu.

Piton, daha sonra Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Giresun DKMP Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticareti yasaktır. Doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.