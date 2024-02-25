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Yaşam

Evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartıştığı abisini öldürdü

Adana'da bir kişi, evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 12:56 - Güncelleme:
Evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartıştığı abisini öldürdü
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre, Selahattin Şanlı (26), ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı (28) ile evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selahattin, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı'yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Mehmet Sinan Şanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Selahattin Şanlı ise Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Sinan Şanlı kurtarılamadı. Şanlı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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