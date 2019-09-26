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Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y. (32) "şiddetli geçimsizlik" yaşadığı eşi Hilmi Y'den (43) şikayetçi oldu. Mahkeme de Hilmi Y'ye 1,5 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verdi.

Karardan sonra eve gelen koca, kilitli kapının camını kırarak içeriye girdi. Eşiyle tartışmaya başlayan Hilmi Y, 2 çocuk annesi karısını, dışarıya sürükleyerek bahçeye çıkardı.

Hilmi Y, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gülseren Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hilmi Y. jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞ"

Kestel Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Ali Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin bir ay önce de tartıştıklarını söyledi.

Tartışmayı çok önemli görmediklerini belirten Bayrak, "Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş, kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış öldürmüş. Beni aradı, 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum.' dedi. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı." dedi.

Kızını yerde yatarken gördüğünü anlatan baba Bayrak, "Ambulans alıp hastaneye götürdü. Evladımızı kaybettik. Pırıl pırıl canımızı kaybettik. Onun hakkında gerekenin yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

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