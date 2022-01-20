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Yaşam

Evi yanan yaşlı kadına belediye destek verdi

Hafta Sonu Denizli Çameli ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesinde evi yanarak kullanılmaz hale gelen Kadriye Öz'e ilçe belediyesi yardım eli uzattı.

İHA20 Ocak 2022 Perşembe 09:22 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:41
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Çameli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana gelmişti. Yangında maddi ve manevi zarar gören Kadriye Öz'ün yaraları sarılmaya başlandı. Evi çıkan yangından dolayı kullanılmaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. Yaşanan yangından etkilenen Kadriye Öz'e bir yardım eli de ilçe belediyesinden geldi.

"Acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştık'

Çıkan yangın sonucunda evinin bir bölümü yanan Kadriye Öz'e maddi ve manevi destek olmaya çalıştıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediye olarak her yönüyle halkın yanında olduğunu belirterek Evin bir kısmı yanan Kadriye Öz Teyzemize yardım elini uzattıklarını ve acılarını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışacaklarını dile getirdi; Belediyemizin ekipleri Evin 2 Odasını Temizleyerek yaşamaya uygun hale getirildi Sevgi Eli Şubesi ekiplerimiz tarafından ihtiyaç olan yardımları yapıyor. Yangında zarar gören kısımlar en kısa sürede yapılacak. İnşallah, çalışmalar sonucu Öz ailemiz eskisinden daha iyi bir eve kavuşacak" diye konuştu.

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