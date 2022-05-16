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Yaşam

Evin bahçesinde engerek yılanı paniği

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı. Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
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Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde gördüğü yılanı yakalayarak bir kutu içerine koydu.

Ballandı'nın, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.

Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı.

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