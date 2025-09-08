İSTANBUL 27°C / 19°C
Yaşam

Evin damı üzerlerine çöktü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Evin enkazından yaralıları çıkaran mahalle sakini yaşadıklarını anlattı.

8 Eylül 2025 Pazartesi 07:16
Evin damı üzerlerine çöktü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıktı, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ERZURUM'DA DAMI ÇÖKEN TOPRAK EVİN ENKAZINDAN YARALILARI ÇIKARAN MAHALLE SAKİNİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayı duyan mahalle sakinleri ilk etapta yaptıkları çalışmayla enkazdaki yaralıları çıkardı.

Mahalle sakinlerinden Melikhan Subaşı, AA muhabirine, olayı komşularından duyduğunu söyledi.

Ardından hemen çöken evin olduğu yere geldiğini belirten Subaşı, "Caminin önünde oturuyorduk. Hemen geldik ve müdahale ettik. Daha sonra da sağlık ekipleri geldi." dedi.

Subaşı, kürek ve el yardımıyla toprağı kazıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki kişi hemen kapının girişindeydi. Onlara müdahale ettik. Çıkarırken bilinçleri yerindeydi. Ardından diğerlerini aramaya başladık. Diğerlerinin üzerine toprak gelmişti. Onları çıkarmak için ellerimizle, küreklerle kazdık müdahale ettik. Çıkarırken arkadaşlarımızdan nabızlarını kontrol edenler oldu ve nabız alındığını bildirdiler. Ardından diğer kişilerden de nabız alındığını söylediler. Bir kişiden nabız alınıp alınmadığını bilmiyoruz net değildi."

