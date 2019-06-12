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Evin garajını kazarken kalıntı buldu, polis ve arkeologlar harekete geçti

Bursa'da babası öldükten sonra kullanılmayan marangoz atölyesini oto yıkamaya çevirmeye karar veren genç adam, su giderlerini yapabilmek için kazdığı sırada 4 metrelik derinlikte lahite benzer taş görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri taşın sırrını çözemeyince Müzeler Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen arkeologlar gizemli taşın sırrını araştırmak için inceleme başlattı.

  • İHA
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Olay bir marangoz atölyesinde meydana geldi. 2 gün önce babasına ait marangoz atölyesini oto yıkama yapmak için harekete geçen Osman B. giderlere boru döşemek için kazı yaptığı sırada 4 metre derinlikteki tarihi taşa rastladı.
 
 
Bunun üzerine heyecanlanan ve korkan Osman B. 155 Polis imdat hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken atölyenin çevresi ekipler tarafından çember altına alındı.
 
 
İçeride inceleme yapan uzman ekipler, bir süre araştırma yaptı. Ancak polisler bir sonuca varamayınca Müzeler Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine Müzeler Müdürlüğüne bağlı arkeolaglar gönderildi.
 
 
Atölyede bulunan taşın ne olduğunu belirlemek için ekipler titiz bir çalışma başlattı.

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