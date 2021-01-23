Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:22

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmayla daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda odalardan birindeki özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için elektrikli düzenek kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar Hint keneviri ile 140 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



