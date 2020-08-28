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Yaşam

Evini yakan şahıs dumandan etkilendi

Adana'da bir kişi oturduğu evi yanıcı madde döküp ateşe verdiği sırada dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 00:55 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 00:55
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84043 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yaşar Y. evine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bu sıra Yaşar Y. kendi eliyle yaktığı evininden yükselen dumanlardan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Evini kundaklayan Yaşar Y. ise dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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