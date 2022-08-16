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Yaşam

Evinin camından sokağa doğru ateş eden şahıs gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA16 Ağustos 2022 Salı 10:17 - Güncelleme:
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Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü. (DHA)

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