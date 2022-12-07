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Yaşam

Evinin önünde açtığı 3 metre derinliğindeki kuyuyu buzdolabı olarak kullanıyor

Erzincan'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Evinin önünde açtığı 3 metre derinliğindeki kuyuyu buzdolabı olarak kullanıyor
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Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.

Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.

Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

Veysel Kurt, AA muhabirine, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır bu yöntemle ürünlerini sakladığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Havuç, şalgam, patates ekiyoruz. Bunu kasım ayının sonunda buraya dolduruyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Ürünleri nisan ayına kadar yiyoruz. Doğallığı hiç bozulmuyor ve çürümüyor. Hatta burada muhafaza ettiğimiz ürünlerimiz daha sağlıklı. Elektrikten de tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela bir buzdolabını çalıştıracağımıza bu kuyu da aynı görevi yapıyor. Bizim için bir tasarruf oluyor."

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