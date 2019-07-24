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Evladına sarılı halde bulundu

Düzce’de bir hafta önce meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Sulara kapılarak kaybolan Nilgün Kaplan ve kızı Funda’nın cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu.

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DÜZCE Akçakoca’da yaşanan sel felaketinde Esmahanım köyünden kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda’nın cansız bedenleri dün sabah Uğurlu Köprüsü altındaki dere yatağında birbirlerine sarılmış olarak bulundu. Anne-kızın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Funda Kaplan, 7 yaşındaki ikizleri Sinem-Sanem ve büyük kızı Funda ile birlikte sulara kapılarak kaybolmuştu. Küçük Sanem’in cansız bedeni ise önceki gün bulunmuştu. Selde 3 yaşındaki oğulları Kağan ile birlikte kaybolan 42 yaşındaki Fatma Töngel ile 53 yaşındaki eşi Cengiz Töngel’in cansız bedenlerine de bir gün arayla ulaşılmıştı. Töngel çiftinin oğlu Kağan ile Nilgün Kaplan’ın ikizlerinden Sinem’i arama çalışmaları ise devam ediyor.   

66 BİNA HEYELAN RİSKLİ  

Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de bir yandan yaralar sarılırken, diğer yandan hasar tespit çalışmalarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da incelemelerde bulunmak Düzce’ye gitti. AFAD İl Müdürlüğü’nde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing alan Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Bakan Kurum, felaketin yaşandığı andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlattı. Kurum, 3 ilçe ve 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, “Belirlemelere göre 85’i yıkık 45’i ağır hasarlı, 319’u az hasarlı, 26’sı da istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 475 binamız heyelandan ve selden etkilenmiş durumda. 66 binamız da heyelan riski altında” dedi.   

HASAR GÜNYÜZÜNE ÇIKTI 

Hasar tespit çalışmalarına göre felakette bin 687 çiftçin zarara uğradı. Selden zarar gören fındıklık alanı 5 bin 562 dekar, mısır tarlası ise 621 dekar olarak hesaplandı. 14 ahırın yıkıldığı selde 72 büyükbaş, 177 küçükbaş hayvan ile 160 bin 500 tavuk telef oldu. 443 arılı kovan, 200 boş kovan ile 25 balıkçı teknesi, iki alabalık tesisi de selden zarar görenler arasında. Bölgede ulaşım sağlanamayan köy kalmadı. Akçakoca ve Cumayeri’nde 5 mahallede ise yol açma çalışmaları devam ediyor. 

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