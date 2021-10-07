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Yaşam

Evlat nöbeti sürüyor: Yavrum seni burada bekliyoruz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak için mücadele ettiğini söyledi.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:43
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 766. gününde sürüyor.

Anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak için mücadele ettiğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini dile getiren Elhaman, evladını almadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Elhaman, şöyle dedi:

"Gençlerimizi kandırıp dağlarda, taşlarda çürütüyorlar. Evladımı getirsinler. Oğlum işten eve, evden işe giden bir çocuktu. Elini kınalayıp askere gönderecektim ama onu aldılar benden. Yavrum seni burada bekliyoruz. Sana hasret kaldık. Gel, burada güçlü bir devletimiz var."

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylemde yer alan baba Nurettin Ödümlü de evladının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını aktardı.

Ödümlü, şunları kaydetti:

"Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmazsa kimse dağa gitmez ve ölmez. Yavrum Yusuf eve gel hepimiz seni bekliyoruz. Artık dayanacak halimiz kalmadı. HDP milletvekilleri bir kere daha milletvekili olabilmek için sizin gibi binlerce genci ölüme gönderiyor. Onların derdi koltuktur. Sizi ölüme gönderiyorlar, onlara kulak vermeyin, eve gelin."

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