Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi

DHA 23 Mart 2022 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:25

Manisa'da 16 yıl önce evlenen Gülcan Baş (41) ile eşi Mustafa Kemal Baş (43) çifti doğal yolla çocuk sahibi olamadı. Yıllarca tedavi gören çift, bir sonuca ulaşamayınca koruyucu aile olmaya karar vererek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Gülcan Baş'a okuma ve yazma bilmediği için koruyucu aile olamayacağı bildirildi. Hayallerinden vazgeçmeyen Gülcan Baş, halk eğitim merkezinde okuma yazma öğrenip ilkokul diploması aldı. Koruyucu aile olmak için tekrar başvuru yapan çift, 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli bir kız çocuğun koruyucu ailesi oldu. Ardından 4 aylık 1 erkek bebeğin daha koruyucu aile görevini üstlenen çift, 1 aylık 1 erkek çocuğu ise evlat edindi.

'KONUŞTUĞUNDA İLK KELİMESİ 'ANNE' OLDU'

Koruyucu aile olmak için başvurduğu kurumda okuma ve yazma bilmediği için bu durumun mümkün olmadığı söylenince okuma yazma eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Gülcan Baş, şu anda çocuklarıyla birlikte çok mutlu olduklarını dile getirdi. Anne Baş, "Koruyucu aile olmak için kuruma başvuru yaptığımda diplomam olmadığı için mümkün olmadığı söylendi. Okuma yazma öğrenmek için halk eğitim merkezine başvurduktan sonra sınava girdim. Diplomamı alır almaz hemen başvuruda bulundum. Koruyucu aile oldum. Şimdi 2 çocuğun koruyucu ailesi olduk, 1 çocuğu da evlat edindik. Kızımıza 3 yaşındayken koruyucu ailesi olduk. 7 yaşına kadar konuşamıyordu. Konuştuğunda ise ilk kelimesi 'Anne' oldu. O bana dünyaları verdi. İnsan doğurmakla anne olmaz, bu şekilde anne olunur. Çok mutluyum" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN DOĞURMAK DEĞİL, İYİ BİR ANNE VE BABA OLMAK'

İlk defa babalık duygusunu bir kız çocuğu ile gidermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mustafa Kemal Baş ise "16 yıllık evliyiz. Daha önce çocuğumuzun olması için tedavi olduk fakat çocuğumuz olmadı. Doktor 'ömür boyu çocuğunuz olmayacak' dedi. Eşim ona rağmen beni bırakmadı, evliliğimize devam ettik. Eşimle birlikte Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinme talebinde bulunduk. Allah nasip etti. Engelli biz kız çocuğuna koruyucu aile olduk. 7 yaşına kadar konuşamadı. Şu an aldığı eğitimler sayesinde konuşabiliyor. 4 aylık bir erkek çocuğuna daha koruyucu aile olduk. 3'üncü çocuğumuzu ise evlat edindik. Önemli olan doğurmak değil, iyi bir anne ve baba olmak. Kızımız bize geldiğinde konuşamıyordu. 'Baba' demeye başladıktan sonra çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı verdi. Çocuklarımıza en iyi şekilde bakmaya özen gösteriyoruz. Biz bir çocuk istiyorduk, Allah bize 3 çocuk nasip etti. Çocuğu olmayan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)