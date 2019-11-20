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Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Anne-babaları boşanınca Kırşehir'de bir yurda verilen ikiz kardeşler Melek ve Mehmet, iki yaşındayken İzlandalı bir aile tarafından evlatlık alındı. İzlanda'da Mehmet polis, Melek öğretmen oldu 30 yıl sonra gerçeği öğrenen kardeşler Kırşehir'de öz anne- babasıyla buluştu. İzlandalı çift de ikizlerin annesini ziyaret ederek birlikte torun gezdirdi.

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Kırşehir'de 35 yıl önce dünyaya gelen ikiz bebekler Melek ve Mehmet Yıldırım, anne ve babaları boşanınca yurda verildi. İzlandalı çift, Kırşehirli ikizleri evlatlık edinerek İzlanda'ya götürdü. Melek'e Marta, Mehmet'e ise Omar ismi verildi. Omar polis, Marta ise öğretmen oldu. Yıllar sonra evlatlık olduklarını sosyal medya aracılığıyla öğrenen ikizler, Kırşehir'e gelerek gerçek anne ve babalarıyla buluştu.
 
Merkez Karalar Köyünde yaşayan İbrahim ve Nebahat Yıldırım çiftinin Kırşehir'de bir yurda yerleştirdiği ikizler, o yıllarda Türkiye'de yabancılara öz anne-babanın rızası alınmak şartıyla yasal izni bulunan evlatlık edinme işlemi için gelen İzlandalı Janeogmatti Annisius ve Matthias Annisius çiftine verildi. İzlanda'da polis olan Mehmet'e (Omar) bir süre önce Facebook'ta Türkiye'den bazı kişilerden arkadaşlık daveti geldi. Mehmet "Biz senin akrabanız" diyen bu kişilerden gerçeği öğrendi. İzlandalı çift gerçeği doğruladı, Mehmet ve Melek'e 'Biz sizleri bu yaşa kadar büyüttük. Meslek sahibi oldunuz. Artık Tercih sizin' dediler. Sabah'a konuşan kardeşlerden Mehmet "3 yıl önce anne babamızın Türk olduğunu öğrenince Türkiye'ye tatile geldik. İzlandalı annemiz Matthias ile Bodrum'dan Kırşehir'e geçtik. Kırşehir'de öz anne ve babamızla buluştuk. Doğduğumuz yerleri gördük. Ve tekrar büyüdüğümüz İzlanda'ya döndük" dedi.
 
'BAZI ANLAR İÇİN KELİMEYE İHTİYAÇ YOK'
Çocukların İzlandalı anneleri Matthias ile öz anneleri Nebahat Yıldırım uzun uzun sohbet edip, ortak torunları olan Omar'ın kızı Daniel'i birlikte gezdirdi. Kırşehir'de bir kız kardeşleri daha bulunan ikizler, çekilen aile fotoğrafının ardından İzlanda'ya geri döndüler. İkizlerden Melek İzlanda'ya döner dönmez sosyal medya hesabında "Hayattaki bazı anlar için hiçbir kelimeye ihtiyaç yok. Hayat o kadar tahmin edilemez ve güzel. Türk ailemle tanışmak hayatımın en içten anlarından biriydi. Mucizeler birkaç dakika içinde geldi. Ayrıca en zor vedalarımdan biriydi" mesajını paylaştı.

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