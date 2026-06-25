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Yaşam

Evlenmek için geldi, İslamiyet'i seçti! Müslüman olan Yamasita, ''Rana'' ismini aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine evlenmek için gelen Japon Yuka Yamasita, İslam'ı seçti.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Evlenmek için geldi, İslamiyet'i seçti! Müslüman olan Yamasita, ''Rana'' ismini aldı
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Evlenmeye karar verdiği Nusaybinli Mehmet Selçuk Türkoğlu ile İlçe Müftülüğüne başvuran Yamasita için ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın da katıldığı törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yamasita, "Rana" ismini aldı.

Törende konuşan Hasan Yeşildal, Rana Yamasita'yı aldığı karardan dolayı tebrik etti.

Yeşildal, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Yamasita'ya yeni hayatında mutluluklar diledi.

Tören sonunda Rana Yamasita'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye edildi.

  • mardin
  • islamiyet
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  • rana

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