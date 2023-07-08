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Yaşam

Evlilik teklifinde feci olay! ''Evet'' dedi, ölüme uçtu

Çanakkale Bozcaada'daki sürpriz evlilik teklifi korkunç bir olayla sonuçlandı. Polente Burnu'nda gün batımı eşliğinde sevgilisinden evlilik teklifi alan kadın evlilik kararını kutlarken dengesini kaybetti. 30 metrelik uçurumdan düşen düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti. Polente Burnu, 3 yıl önce de benzer bir olaya sahne olmuştu.

Akşam Gazetesi8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Evlilik teklifinde feci olay! ''Evet'' dedi, ölüme uçtu
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Bir yıldır sevgili olan Yeşim Demir (39) ile Nizamettin G. çifti, tatil için bir hafta önce Bozcaada'ya gitti; otele yerleşti. Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen damat adayı, mekan olarak gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Polente Burnu'nu seçti; sevgilisine romantik bir masa hazırladı.

ÇIĞLIK SESİNE KOŞTU

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Evlilik teklifine 'Evet' diyen Demir'le Nizamettin G. rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyretti; bir taraftan da alkol aldı. Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen adam, iddiaya göre çığlık sesi duydu. Koşarak geri döndüğünde sevgilisini 30 metre yükseklikteki uçurumun dibinde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bulunduğu bölgeye indi, 45 dakika kalp masajı yaparak Demir'i hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen genç kadın kurtarılamadı.

ALKOLLÜYDÜK, BİRDEN DÜŞTÜ

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Nizamettin G., "Gün batımında evlilik teklif etmek istiyordum. Romantik bir anımız ol- sun diye orayı seçtim. Her şey biranda oldu. Alkol aldıktan sonra dengesini kaybedip aşağıya düştü" dedi.

POLENTE LANETİ!

Yaz aylarında neredeyse her gün onlarca kişinin bir araya gelip gün batımının izlendiği Polente Burnu, 3 yıl önce de benzer bir olaya sahne olmuştu. Endüstri mühendisi Ümran Önür (28), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.

Yeşim Demir, İstanbul'daki bir reklam ajansında grafikerlik yapıyordu.

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