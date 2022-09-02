Eylül ayı ile ilgili sözler! En güzel 'Hoş geldin Eylül' sözleri

Eylül sözleri, sonbaharın gelişiyle birlikte gündeme geldi. sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Yapraklarını döken ağaçlar ve yazın sona ermesiyle birlikte hüzne neden olan eylül ayında duygusal sözler paylaşılır. Instagram, Facebook ve Whatsapp durumlarında paylaşabileceğiniz 'Hoş geldin Eylül' sözlerini ve sonbahar resimlerini haberimizde derledik. İşte eylül ayı ile ilgili sözler

'HOŞ GELDİN EYLÜL' SÖZLERİ

Her eylül bir başlangıç. Seç bir eylül, gel. Sıra sende.

Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var. Hoş geldin eylül...

Hoş geldin eylül; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.

Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.

"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

Eylül ayında anlatılan aşk masalları insanlara neşe, sevinç, mutluluk ve gelecek sunar.

EYLÜL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)

Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. –Cemal Süreya–

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. (Ataol Behramoğlu)

"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim..."

Eylülde gelirim demişti, gözlerim hep yolda, aklım dalından düşen yaprakta.

Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık. Ahmet Telli

Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa önümüzdeki ay, malum Eylül'lerin hep kayda değer anıları var. -Buket Konur-

"Eylül... Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri..."

Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Cemal Süreya

Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül'ün tokadını. Servet Saygınoğlu

"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim..."

Kasımı yaşayamıyorsan eylülde kalmışsındır. -Kahraman Tazeoğlu-

"Gittin bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."

"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."

Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an.

"Dedim ya... Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin..."

Bir ayrılıktı, bir savruluştu sevgiliden, hayattan. Eylüldü ayrılığın adı.

"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."

Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an.

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle... (Turgut Uyar)