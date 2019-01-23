EYT erken emeklilik yasası son dakika haberleri TBMM emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de son durum nedir

EYT erken emeklilik yasası son dakika gelişmeleri bugün TBMM'de yeni bir haber var mı sorusuna ilişkin EYT'lilerin bekleyişi sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT'lilerin) gözü Mecliste! Geçtiğimzi yıl 24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı partilerin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, gündemdeki yerini koruyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, hazırlanan kanun teklifiyle umutlanmıştı ancak TBMM'de oylanan EYT erken emeklilik yasası için ret kararı çıktı. 2019 yılı itibariyle umutları hala devam eden EYT'liler erken emeklilik yasasının TBMM'de tekrar göndeme gelmesini bekliyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gündemimizde olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen EYT için erken emeklilikete son durum yine yakından takip ediliyor. İşte EYT erken emeklilik yasası son dakika haberleri ile ilgili detaylar...



Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirtildi. Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri bir kaç kez Meclis'te ret kararı aldı.

TBMM'de onaylanmayan erken emeklilik yasası için EYT'liler 2019 yılı seçimleri öncesi çıkabileceği umuduyla bekleyişini sürdürüyor. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmesi bekleniyor.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.



Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.

AİLE BAKANI ZEHRA SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın devam ettiğini ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk ayrıca dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını, şubat ayında aylıklara yansıyacağını belirtti.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.

Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." demişti.





Genel Kurulda soru cevap kısmına geçilince Çalışma Bakanı ısrarlı EYT sorularına cevap verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var". diyen Bakan Selçuk, "EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın gerekli açıklamayı yaptığını, erken emekliliğin gündemlerinde olmadığını söyledi ve "Emeklilikte yaşa takılanlar… “Bu konuyu hiç konuşmuyor.” deniyor, bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız gündemimizde olmadığını belirtti ama öncelikle ben de konuşmuş olmak adına, sorunuzu cevaplamış olmak adına şunu söylemek isterim: Burada bir yanlış algılama var, emeklilikte yaşa takılma yanlış bir kavramsallaştırma çünkü emekliliğin temel şartlarından biri ve olmazsa olmazı belirli bir yaşı tamamlamak. Bütün dünyada emeklilik için de bir yaş sınırı mevcut. İlk defa Türkiye’de 1992’de yaş şartı kaldırıldı ama sistem de çökme noktasına geldi ve 1999 yılında bu yaş şartı tekrar getirildi. “1999” diyorum yani bu yaş şartını getiren de AK PARTİ hükûmetleri değil. Ak Parti Milletvekilleri seçim bölgelerinde bu mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili iktidar partisi ve MHP’nin kamuoyunda bir araştırma yaptığı konuşuluyor. Yaklaşan seçimlerde bir oy bir oydur diyen iktidar partisinin yetkilileri 5 milyon oyu çöpe atamayacaklarını düşünüyorlar. Yaklaşan yerel seçimlerde her an sürpriz olabilir." demişti.

İBRAHİM KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında TBMM'ye verilen yasa teklifinin ardından bir yeni gelişme, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında yaşandı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar ve İdlib konularında açıklamalarda bulundu..

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili “Bu konu kabinenin gündeminde yok.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna da değinen Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır." ifadesini kullandı.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT İLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ





Emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir de dernek kurulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşe bak. Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi, 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında, 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor."

"Buna hiçbir ülkenin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz"



Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yaptı.



48 yaşında emekli olan bir kişinin bile yaklaşık 30 yıl sistemde kalacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65'tir. Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yılken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasındadır. Avrupa'da sigortalılık ortalama süresi 35 yılken emeklilikte geçen süre de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir.



Sosyal Güvenlik Kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1 milyon kadarı devlet memuruyken kalanları hizmet akdiyle veya kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum."

"Ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına gönlümüz rıza gösteremez"



Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." dedi.



Erdoğan, anlattıklarının yanlış anlaşılmamasını isteyerek, "kimsenin hakkında hukukunda gözlerinin olmadığını" vurguladı.



Türkiye'de AK Parti kadar insanların hakkını koruyan, refah seviyesini yükselten, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getiren bir başka partinin olmadığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.



Şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz, bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Bir yandan devletten maaş alacak diğer yandan yine işlerine güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim. Mecliste bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Türkiye geçmişte popülist politikalardan hesapsız kitapsız atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NASIL EMEKLİ OLABİLİR?



Emeklilikte yaşa takılan SSK'lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek. Buna göre, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecek.



Emeklilikte yaşa takılan emekli Emekli Sandığı iştirakçilerine 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse; kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilir.



Çıraklık ve stajerlik geçen sigortalılık sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden emeklilik başlangıcından sayılmıyor. Dolayısıyla EYT yasası çıksa bile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece çıraklık-staj sigortası bulunanlar bu yasadan faydalanamaz. Faydalanmak için bir gün bile olsa belirtilen tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi primin bulunması gerekmektedir.



Çalışması olan ve tüm sigorta kollarına tabi(işçi-memur-sözleşmeli-esnaf-sanatkar-şirket ortağı) çalışanları kapsayacak. Bu bağlamda normal SSK'lı işe başlama belirtilen tarihten sonra olduğundan EYT kapsamına girmeniz mümkün değil.58 yaş ve 7 bin gün primle emeklilik hakkını kazanmak mümkün.



Emeklilikte yaşa takılan Bağ-kur sigortalılarına belirten kanun öncesi hakları verilirse; Bağ-kur'lu kadınlar 20, erkekler ise 25 fiili hizmet yılını (9000 gün) dolduranlar emekli aylığı bağlanabilir.