Yaşam

Eyüpsultan'daki İmam Hatip öğrencileri okulun ilk gününde ''Hanzala'' ile tanıştı

ESÖNDER Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği, okulların açıldığı ilk günde çok özel bir etkinliğe imza attı.

9 Eylül 2025 Salı 12:13
Eyüpsultan'daki İmam Hatip öğrencileri okulun ilk gününde ''Hanzala'' ile tanıştı
Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek için, İmam Hatip okullarına yeni başlayan öğrencilere, Filistinli çocukları temsil eden "Hanzala" figürü baskılı kalemlik ve kırtasiye seti hediye edildi.

Eyüpsultan'daki 13 İmam Hatip okulunda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 1.100 öğrenciye verilen setin içerisinde Hanzala baskılı kalemlik, versatil kalem, okul silgisi, not defteri ve "Mezun abi ve ablalarından gelen mektup" yer aldı.

Eğitime başlayan öğrenciler, sıralarının üzerinde buldukları kalemlikleri, içindeki sürpriz notu ve kırtasiye malzemelerini görünce şaşırdı.

"Aramıza Hoşgeldin" demek için daha önceden okul sıralarında oturmuş ağabey ve ablalarının, yeni okula başlayan kardeşleri için hazırladığı kalemliğin içinden çıkan not da öğrencilerin ilgisini çekti. Hediyeyi alan öğrenciler, projeyi düzenleyenlere teşekkür etti.

ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günkü 'Aramıza Hoşgeldin' başlıklı bu özel etkinlikle öğrencileri karşıladık. Yarınların umudu yavrularımız, ilk kez İmam Hatip sıralarına oturdu. Onların bu heyecanına ortak olmak için daha önce bu sıralarda oturan abi ve ablaları olarak onlara küçük bir sürpriz yapmak istedik. Öğrencilerin aidiyet duygusunu ve İmam Hatip şuurunu pekiştirmek için bu pırıl pırıl gençlerimize küçük bir hediyemiz oldu. Sene içinde de çeşitlik etkinlik ve faaliyetleri İmam Hatiplilerle buluşturmaya devam edeceğiz."

  • eyüpsultan
  • esönder
  • imam hatip
  • hanzala

