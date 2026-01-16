Eyüpsultan'ın En'leriyle “Köklerden Göklere” yolculuğu

"Köklerden Göklere" temasıyla gerçekleştirilen programda, Eyüpsultan'daki 7 imam hatip okulundan, her okuldan 5 öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla unutulmaz bir gün yaşandı.

Gezi programının ilk durağı, ilmi birikimin önemli merkezlerinden biri olan İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) oldu. Öğrenciler, 300 binden fazla kitap ve yazma eseri barındıran kütüphanede ilim geleneğimizle buluşarak köklerimize uzanan bir yolculuk yaptı.

Programın ikinci durağında ise öğrenciler Çamlıca Kulesini ziyaret etti. İstanbul'u kuş bakışı izleme imkânı bulan gençler, şehrin manevi ve kültürel mirasını yüksekten seyrederek vizyonlarını göklere taşıdı.

İlim, vizyon ve farkındalık odaklı olarak planlanan bu özel gezi; öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerine katkı sunarken, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerini güçlendirmeyi amaçladı.

Program sonunda emeği geçen öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edilirken, köklerinden güç alan ve hedeflerini gökyüzüne taşıyan gençler yetiştirme idealinin altı bir kez daha çizildi.