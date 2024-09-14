Ezandan etkilendi, Müslüman oldu

Tanıdıklarını ziyaret için geldiği Hekimhan'da duyduğu ezandan etkilenip Müslüman olmaya karar veren 48 yaşındaki Milene Dzhamazova için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Geç, Dzhamazova'ya İslam hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getiren kadın, "Gülümser" adını alarak Müslüman oldu. Törende Dzhamazova'ya, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve meali ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.



Dzhamazova, ezanı dinledikten sonra çok duygulandığını ve kendini huzurlu hissettiğini, Müslüman olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

