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Yaşam

Ezandan etkilendi, Müslüman oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde duyduğu ezandan etkilenen Bulgar Milene Dzhamazova, Müslümanlığı seçti.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
Ezandan etkilendi, Müslüman oldu
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Tanıdıklarını ziyaret için geldiği Hekimhan'da duyduğu ezandan etkilenip Müslüman olmaya karar veren 48 yaşındaki Milene Dzhamazova için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Geç, Dzhamazova'ya İslam hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getiren kadın, "Gülümser" adını alarak Müslüman oldu. Törende Dzhamazova'ya, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve meali ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Dzhamazova, ezanı dinledikten sonra çok duygulandığını ve kendini huzurlu hissettiğini, Müslüman olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

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