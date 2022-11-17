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Yaşam

Fabrikada baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Fabrikada baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, ilçede yağ üretimi yapan bir fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya 6 işçi onarım yapmak için girdi.

Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekibi yönlendirildi.

Baygın halde bulunan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Keleş, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden, Sinan Kaplan, Hüseyin Ay ve Mehmet Keleş'in yoğun bakımda, diğer işçilerin serviste tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde incelemenin sürdüğü, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

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