Fabrikalardan kablo çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

AA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:31 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:31

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki fabrikadan kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıdan birini yakaladı.

20 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde iki zanlının çaldıkları kabloları torbayla taşımaları yer alıyor.