IHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:59 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:18

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan ’Egem’ ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.

4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.’nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

TEKNE KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Dört kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ olarak kurtarıldıktan sonra kaçan teknenin sahibi ve kaptanı Adem D., polis tarafından aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Tur düzenlemek için gerekli belge izinleri bulunmadığı öğrenilen teknenin kaptanı Adem D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.