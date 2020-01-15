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Yaşam

Faciadan dönüldü! Manisa'da minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

HABERİN
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15.01.2020  12:28 - Güncelleme: 15.01.2020  12:58

Olay, geçtiğimiz 12 Ocak günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Eşme yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu arka koltukta bulunan 3 yaşlarındaki bir kız çocuğu yola düştü. Yola savrulan küçük kızın düştüğünü fark eden otomobil sürücüsü, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Otomobil sürücüsü hemen aracından inerek, düşen çocuğu kucakladı ve otomobiline binerek yoluna devam etti.

Öte yandan o sırada arkadan gelen bir başka otomobil sürücüsünün olayı fark ederek durması da olası bir faciayı önledi. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halindeki otomobilin arka kapısını küçük kızın açtığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

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