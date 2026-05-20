20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Yaşam

Faciadan kıl payı dönüldü: Yük treni polis aracına çarptı

Zonguldak'ta liman sahasına girmek için geri manevra yapan yük treni, kavşakta görevli polis otosuna çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Limanı bağlantı hattı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Liman sahasına giriş yapmak amacıyla hatta geri manevra yaparak ilerleyen yük treni, o esnada bölgede trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamakla görevli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine ait resmi plakalı devriye aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis otosunda maddi hasar meydana gelirken, görevli polisin kazayı yara almadan atlatması büyük bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin kısa süreli panik yaşadığı olayın ardından, bölgeye takviye emniyet birimleri ve demiryolu yetkilileri sevk edildi.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından güzergah normale dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

