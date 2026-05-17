İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Faciadan kıl payı kurtuldular: Tur otobüsü bir anda alevler içinde kaldı
Yaşam

Faciadan kıl payı kurtuldular: Tur otobüsü bir anda alevler içinde kaldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesindeki Eyüpnebi Makamını ziyarete gidenlerin içerisinde olduğu tur otobüsü, park halindeyken alev aldı.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Faciadan kıl payı kurtuldular: Tur otobüsü bir anda alevler içinde kaldı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Hazreti Eyüp'ün mezarımın yer aldığı Eyyüpnebi Türbesi ile Hazreti Rahime ve Hazreti İlyas makamlarını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş bölgede yoğunluk oluşturdu.

PARK HALİNDEKİ TUR OTOBÜSÜ ALEV ALDI

Ziyaretlerin sürdüğü saatlerde park halindeki bir tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında bölgede çok sayıda araç ve ziyaretçi olduğu gözlendi. Yangına yapılan hızlı müdahale, muhtemel bir facianın önüne geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.