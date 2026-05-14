İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4379
  • EURO
    53,3201
  • ALTIN
    6869.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Facianın eşiğinden dönüldü: Şehrin göbeğinde fırtına çatıyı uçurdu
Yaşam

Facianın eşiğinden dönüldü: Şehrin göbeğinde fırtına çatıyı uçurdu

Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Bulvarı'nda yaşanan olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Facianın eşiğinden dönüldü: Şehrin göbeğinde fırtına çatıyı uçurdu
ABONE OL

Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binaya ait çatı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en yoğun güzergahlarından biri olan bulvarda meydana gelen olayda, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay sırasında bölgede araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri uçan çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

  • fırtına
  • çatı
  • hava şartları

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.