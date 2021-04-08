Fahiş fiyatlarla otomobil satışı yaptığı tespit edilen 7 iş yerine operasyon

24 TV Diyarbakır / Şeyhmus Çakan 08 Nisan 2021 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:08

Diyarbakır Cumhriyet Başsavcılığı, fahiş otomobil fiyatlarıyla ilgili son günlerde vatandaşların şikayeti üzerine kent genelinde inceleme yapılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince özel ekip oluşturuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da KOM ekiplerince oluşturulan özel ekibe destek olarak Ticaret Müdürlüğü'nde görevli 6 uzman personel, Ticaret İl Müdürlüğü'nde 6 uzman personel ve İcra Müdürlüğüne bağlı 5 uzman personel çalışmalara başladı. Özel ekip çalışmalar kapsamında ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarını karşılaştırarak inceleme yaptı.

Ekipler, piyasa değerinin üzerinde satışlar gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiği 7 iş yerine operasyon düzenlendi. İşyerlerinde tespit edilen 10 adet sıfır araç incelenmek üzere emniyete götürülürken operasyonun da genişletilerek süreceği öğrenildi.