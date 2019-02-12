Farmasi Make Up’dan sevgililer günü makyajına şık dokunuşlar
Sevgililer Günü’nde göz kamaştırıcı bir makyajla güzelliğini vurgulamak, tüm kadınların en büyük arzusu… Her cilt tonuna ve yapısına yönelik makyaj ürünleriyle kadınların hayallerine dokunan Farmasi Make Up, Sevgililer Günü’nde tüm gözleri üzerine çekmek isteyenlere benzersiz makyaj tüyoları veriyor.
Farmasi Make Up’ın yenilenen Stay Matte fondöteni ile ipeksi matlık teninde! Stay Matte Fondöten, Multimineral kompleks sayesinde parlaklık kontrolü ile yüksek kapatıcılıkla mat bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda parlama ve yağlanma problemlerini önlüyor. Suyla dayanıklı, akma ve bulaşma yapmadan gün boyu yüzünüzde kalarak sizi yarı yolda bırakmıyor. Gündüzden geceye gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Stay Matte fondöten, Sevgililer Günü’nde makyajınızın başrolü olacak.
Sevgililer Günü’nde daha dolgun ve daha çarpıcı kirpikler ile gözler mükemmel görünüme kavuşuyor. Yenilenen ambalajı ile Farmasi Make Up Optimal Style Maskara kirpiklerde vurucu bir etki yaratıyor. Farmasi Make Up Optimal Style Maskara, uzun ve kıvrık plastik fırça kılları sayesinde tek tek ayrılmış kusursuz kirpikler yaratıyor.
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