Farmasi Make Up’dan sevgililer günü makyajına şık dokunuşlar

Göz Kamaştırıcı Bir Görünüme Var Mısın?

Sevgililer Günü’nde kusursuz görünmek isteyen kadınların bir numaralı tercihi Farmasi Make Up, makyajınıza renk katabileceğiniz birçok alternatif sunuyor.

Farmasi Make Up TerraCotta Highlighter Aydınlatıcı, yüzünde ışığın doğal olarak vurduğu alanları güçlendirerek daha canlı ve daha aydınlık bir cilt görünümü elde etmeni sağlıyor. TerraCotta Highlighter Aydınlatıcı, yapısı ile daha çok pigment verirken daha az seviyede tozutma sağlıyor. Aynı zamanda yumuşacık yapısı ile ışıl ışıl bir highlighter deneyimi yaşatıyor.

Farmasi Make Up’ın yenilenen Stay Matte fondöteni ile ipeksi matlık teninde! Stay Matte Fondöten, Multimineral kompleks sayesinde parlaklık kontrolü ile yüksek kapatıcılıkla mat bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda parlama ve yağlanma problemlerini önlüyor. Suyla dayanıklı, akma ve bulaşma yapmadan gün boyu yüzünüzde kalarak sizi yarı yolda bırakmıyor. Gündüzden geceye gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Stay Matte fondöten, Sevgililer Günü’nde makyajınızın başrolü olacak.

Farmasi Make Up Velvet Mat Likit Ruj, dudaklarda gün içinde ağırlaşma hissi yaratmadan tüy gibi hafif yapısıyla Sevgililer Günü’nde favoriniz olacak. Mat, doğal dudaklara sahip olmak isteyenlerin tercihi Farmasi Make Up Velvet Mat Likit Rujun yoğun pigmentleri ve yüksek kapatıcılık etkisiyle dudaklarınızda uzun süren matlığın keyfini yaşayın.

Sevgililer Günü’nde daha dolgun ve daha çarpıcı kirpikler ile gözler mükemmel görünüme kavuşuyor. Yenilenen ambalajı ile Farmasi Make Up Optimal Style Maskara kirpiklerde vurucu bir etki yaratıyor. Farmasi Make Up Optimal Style Maskara, uzun ve kıvrık plastik fırça kılları sayesinde tek tek ayrılmış kusursuz kirpikler yaratıyor.