İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Farmasi Make Up’dan sevgililer günü makyajına şık dokunuşlar

Sevgililer Günü’nde göz kamaştırıcı bir makyajla güzelliğini vurgulamak, tüm kadınların en büyük arzusu… Her cilt tonuna ve yapısına yönelik makyaj ürünleriyle kadınların hayallerine dokunan Farmasi Make Up, Sevgililer Günü’nde tüm gözleri üzerine çekmek isteyenlere benzersiz makyaj tüyoları veriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Göz Kamaştırıcı Bir Görünüme Var Mısın?
 
Sevgililer Günü’nde kusursuz görünmek isteyen kadınların bir numaralı tercihi Farmasi Make Up, makyajınıza renk katabileceğiniz birçok alternatif sunuyor. 
 
Farmasi Make Up TerraCotta Highlighter Aydınlatıcı, yüzünde ışığın doğal olarak vurduğu alanları güçlendirerek daha canlı ve daha aydınlık bir cilt görünümü elde etmeni sağlıyor. TerraCotta Highlighter Aydınlatıcı, yapısı ile daha çok pigment verirken daha az seviyede tozutma sağlıyor. Aynı zamanda yumuşacık yapısı ile ışıl ışıl bir highlighter deneyimi yaşatıyor.

Farmasi Make Up’ın yenilenen Stay Matte fondöteni ile ipeksi matlık teninde! Stay Matte Fondöten, Multimineral kompleks sayesinde parlaklık kontrolü ile yüksek kapatıcılıkla mat bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda parlama ve yağlanma problemlerini önlüyor. Suyla dayanıklı, akma ve bulaşma yapmadan gün boyu yüzünüzde kalarak sizi yarı yolda bırakmıyor. Gündüzden geceye gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Stay Matte fondöten, Sevgililer Günü’nde makyajınızın başrolü olacak.

Farmasi Make Up Velvet Mat Likit Ruj, dudaklarda gün içinde ağırlaşma hissi yaratmadan tüy gibi hafif yapısıyla Sevgililer Günü’nde favoriniz olacak. Mat, doğal dudaklara sahip olmak isteyenlerin tercihi Farmasi Make Up Velvet Mat Likit Rujun yoğun pigmentleri ve yüksek kapatıcılık etkisiyle dudaklarınızda uzun süren matlığın keyfini yaşayın.

Sevgililer Günü’nde daha dolgun ve daha çarpıcı kirpikler ile gözler mükemmel görünüme kavuşuyor. Yenilenen ambalajı ile Farmasi Make Up Optimal Style Maskara kirpiklerde vurucu bir etki yaratıyor. Farmasi Make Up Optimal Style Maskara, uzun ve kıvrık plastik fırça kılları sayesinde tek tek ayrılmış kusursuz kirpikler yaratıyor. 

Prens Selman çalışmaları denetlemek için Kabe´nin üstüne çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA