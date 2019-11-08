Fatih'te 4 kardeş ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni kesinleşti

İstanbul Valiliği’nden “Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir” açıklaması yapıldı. Bu arada Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin’in (56) aynı odada ve aynı koltukta, Cüneyt (48) ve Oya Yetişkin’in ise farklı odalarda sırtüstü yatar vaziyette oldukları belirlendi. Cenazeleri teslim almak için başvuruda bulunan aile dostu Serpil Alkan, “Oya, ‘Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim çalışmıyor, kardeşlerim de öyle. Ben ölürsem onlar da ölecek’ demişti” diye konuştu.

SALON KAPISINA ASILMIŞ

Dış kapıda asılı olduğu iddia edilen “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” yazılı notun salonda bulunduğu öğrenildi. Savcılık el yazısını incelemeye aldı. EPDK da evin elektriğini kesen BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ’a soruşturma açtı.

(Akşam)