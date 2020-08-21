Fatih'te aşevi ve gençlik merkezi kurulacak

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 19:19 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:19

Fatih Belediyesi, Türk Kızılay Fatih Şubesi ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahipleri için aşevleri, gençler için de gençlik merkezi kurulması amacıyla protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi toplantı salonundaki iş birliği protokolü imza töreni, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türk Kızılay Genel Başkanvekili ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk'ün katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, protokol kapsamında ilçede yardıma muhtaç insanların yemek ihtiyacını karşılayacak bir aşevi kurulacağını, ayrıca Balat Mahallesi'nde belediyeye ait bir binada Kızılay'ın yardım ve gençlikle ilgili hizmetlerini yürüteceğini aktardı.

Turan, protokolün ilçeye hayırlı olmasını, diğer ilçelere de örnek teşkil etmesini temenni etti.

Türk Kızılay Genel Başkanvekili ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği Başkanı Turunç da çok anlamlı bir projenin altına imza attıklarını vurgulayarak, "Derneğimize ait Cerrahpaşa'daki binamızı Fatih Belediyesi ve Fatih Kızılay'ın aşevi olarak kullanımına tahsis ettik. İlçede sıcak yemeğe ihtiyacı olan insanların yararlanacağı bir aşevi olacak." ifadesini kullandı.

Törende, Kızılay Fatih Şube Başkanı Türk de protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.