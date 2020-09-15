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Yaşam

Fatih'teki silahlı çatışmadan yeni görüntüler

Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DHA15 Eylül 2020 Salı 20:32 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 20:32
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Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma sırasında olayla ilgisi olmayan ve seken bir kurşunla yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, sokakta yaşanan panik ve koşuşturmaca görüntülere yansıyor.

Olay, dün Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Ülkü Ocakları eski 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum'un önünü henüz kimliği belirlenemeyen kişiler kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Çıkan silahlı çatışmada Kurum ayağından vurularak yaralanırken, saldırganlara Kurum'da silahıyla karşılık verdi. Çatışma sırasında olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çatışmanın yaşandığı caddeye çıkan bir sokakta çatışma sırasında koşuşturmaca yaşanırken, yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürerken, açılan ateş sonucu yaralanan Ülkü Ocakları eski 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum'un hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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