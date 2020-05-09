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Yaşam

Fatsa'da kumar oynayan 7 şahsa 22 bin 50 TL ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kumar oynanan kıraathaneye operasyon düzenledi.

İHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 02:55 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 02:55
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Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesi ilçemiz merkezinde bulunan ruhsatsız kıraathanede 7 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek şahıslara Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden 22 bin 50 TL idari para cezası uygulanmış olup, iş yeri sorumlusu hakkında adlî işlem başlatılmıştır" denildi.

EMNİYET UYARDI

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda dikkatli olmaya davet ederek, "Sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Tehlike geçmiş değil, lütfen dikkatli olalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım” uyarısında bulundu.

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