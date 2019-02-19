Fazıl Say’ın hediyesiyle hazırlanıyor

Bursa’da Mithatpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, New York’taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması’nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci oldu. “Piyanonun çocuk yeteneği” olarak nitelendirilen Gülenç, birçok ülkeden katılımcının bulunduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall’da 10 Şubat’ta konser verdi ve ödülünü aldı. Ailesinin ve insanların kendisine çok destek olduğunu ifade eden Gülenç “Ben ÇEV Sanat’a dahil olduktan sonra Fazıl amca, piyanom olmadığını öğrendi. Bunun üzerine kendine ait bir piyanoyu yolladı. Bu piyanoyla çalmak beni mutlu ediyor. Çünkü böyle dünyaca ünlü sanatçımızın piyanosuyla çalışmak başka bir duygu. Ona çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.