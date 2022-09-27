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Yaşam

Feci kaza! Epilepsi nöbeti geçirirken çorba kazanına düştü

Ağrı'da, epilepsi hastası Kamuran Bakır (28), geçirdiği nöbet sırasında kaynayan kelle paça çorbası kazanına düştü. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, 'Çok yanığım var, inşallah iyileşirim' dedi.

DHA27 Eylül 2022 Salı 10:34 - Güncelleme:
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Diyadin ilçesinde, lokantanın mutfak bölümünde çalışan, epilepsi hastası Kamuran Bakır, 1 ay önce mutfakta ustayla yaptıkları çorbaları kontrol ederken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Bakır, içinde kelle paça çorbası bulunan ve kaynayan kazanın içine düştü. Lokantadakiler, Bakır'ı kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Bekar olan Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" diye konuştu.

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